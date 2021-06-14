Из-за непогоды более 60 населенных пунктов остались без света

Из-за порывов ветра и грозы в семи регионах Украины обесточены более 60 населенных пунктов﻿. Об этом, ссылаясь на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, сообщает Деловая столица.

"По состоянию на 7:00 14 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 62 населенных пункта в семи областях" , — говорят в ГСЧС.

Во Львовской области без света — 30 населенных пунктов, в Киевской — 16, в Сумской и Днепропетровской — по четыре, в Кировоградской и Донецкой — по три, в Запорожской — два.

Сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.