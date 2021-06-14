Кроссоверы заполонили рынок: какие модели выбирают украинцы

По итогам января-мая 2021 года в Украине было продано 39,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это на треть превышает показатель первых пяти месяцев 2020 года, сообщает UBR.

При этом самыми популярными среди украинцев в текущем году стали кроссоверы: они занимают 3/4 доли на рынке новых легковушек.

В списке топ-10 самых продаваемых машин первых пяти месяцев года – девять позиций занимают именно "паркетники". Лидером стала японская Toyota RAV-4 – было куплено 2586 таких авто.

Вторым по популярности среди украинцев является корейский KIA Sportage, который выбрали 2235 покупателей.

Также в тройке лидеров – Renault Duster – 2110 регистраций.

В десятку "любимчиков" на первичном рынке также вошли: Renault Sandero (1207 ед.), единственный седан в списке – Renault Logan (1134 ед.), Nissan Qashqai (1117 ед.), Volkswagen Touareg (966 ед.), Hyundai Tucson (877 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (846 ед.) и Mazda CX5 (823 ед.).

Ранее UBR.ua писал, сколько стоят самые "ходовые" в стране автомобили.