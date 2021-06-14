На Харьковщине обнаружили мины возле железной дороги

В течение 13 июня пиротехники проводили разминирование взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, которые обнаружили на территории Харьковской области, сообщает Depo.ua.

В поселке Васищево Харьковского района на расстоянии трех метров от железнодорожного полотна нашли 26 боеприпасов, среди которых четыре артснаряд калибра 20 и 88, 20 противотанковых мин SD-2, а также две ручные гранаты Ф-1.

Все взрывоопасные находки обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.