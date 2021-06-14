Цены на нефть Brent поднялись выше $73

Цены на нефть продолжают расти в понедельник после уверенного подъема по итогам прошлой недели, сообщает Интерфакс.

Оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в развитых странах повышается благодаря быстрой вакцинации и снятию карантинных ограничений. Так, согласно опросу CBS News, американцы стали более спокойно встречаться с друзьями, возвращаться на работу, а также посещать массовые мероприятия. Тем временем, среднедневной объем авиаперевозок в США впервые с начала пандемии превысил 2 млн пассажиров.

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что мировой спрос на нефть вернется к допандемийному уровню к концу 2022 года. В 2021 году, как ожидают в МЭА, спрос увеличился на 5,4 млн б/с - до 96,4 млн б/с, а в 2022 году - на 3,1 млн б/с.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 в понедельник составляет $73,01 за баррель, что на $0,32 (0,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,17 (0,2%) - до $72,69 за баррель, что является максимумом с апреля 2019 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,23 за баррель, что на $0,32 (0,45%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,62 (0,9%) - до $70,91 за баррель, максимума с октября 2018 года.

За минувшую неделю Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,9%.

Нефтяной рынок реагировал на множество позитивных новостей на прошлой неделе, особенно из США и Европы, которые открываются после пандемии, отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Цены могут продолжить рост в ближайшие недели, однако темпы подъема будут более медленными, поскольку рынку нужен свежий импульс, говорит Хари.

Цена марки Brent 11 июня поднялась выше $73 за баррель впервые с мая 2019 года.