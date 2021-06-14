В мире увеличивается количество развернутых боеголовок

В новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) заявили, что несмотря на общее сокращение количества ядерных боеголовок в 2020 году, ядерные державы увеличили количество оперативно развернутых вооружений, сообщает Корреспондент.

Так, в начале 2021 года зафиксировано снижение общего числа ядерных боеголовок, которыми располагают ядерные державы.

"Девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР – в совокупности владели, по оценкам, 13 080 единицами ядерного оружия в начале 2021 года. Это меньше показателя 13 400 единиц, которыми эти страны, по данным SIPRI, владели в начале 2020 года", – говорится в докладе.

При этом число ядерных боеголовок, развернутых с оперативными силами, возросло с 3720 в прошлом году до 3825 к настоящему моменту.

Подчеркивается, что около двух тысяч развернутых боеголовок, почти все из которых принадлежат России или США, находились в состоянии повышенной боевой готовности.

Несмотря на то, что обе страны продолжали сокращать свой ядерный арсенал, у каждой на начало года было примерно на 50 развернутых боеголовок больше, чем годом ранее.

Согласно докладу, Россия увеличила свой совокупный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, главным образом, за счет развертывания большего числа межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования с разделяющимися боеголовками и баллистических ракет морского базирования.

Вместе РФ и США обладают более 90% мирового ядерного оружия и имеют обширные и дорогостоящие программы по замене и модернизации своих вооружений, ракетных и авиационных систем доставки и производственных мощностей.