Стандарты не НАТО: в сети показали, чем кормят бойцов ВСУ (фото)

Военнослужащих, которые находятся на Гончаровском полигоне в Черниговской области кормят плохой едой.﻿ Об этом, ссылаясь на пользователей сети, сообщает Телеграф.

"Стандарты не НАТО, 2 часть. Гончаровский полигон не перестает радовать широким выбором вкусностей. Фото от 10.06.2021 г.. Ребята спрашивают офицеров: "Так что, свиньи сегодня голодные будут?"" , — прокомментировал ситуацию с питанием в военной части Роман Глех.

Мужчина также поделился фотографиями еды, которой кормят военных: