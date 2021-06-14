Стандарты не НАТО: в сети показали, чем кормят бойцов ВСУ (фото)
Военнослужащих, которые находятся на Гончаровском полигоне в Черниговской области кормят плохой едой. Об этом, ссылаясь на пользователей сети, сообщает Телеграф.
"Стандарты не НАТО, 2 часть. Гончаровский полигон не перестает радовать широким выбором вкусностей. Фото от 10.06.2021 г.. Ребята спрашивают офицеров: "Так что, свиньи сегодня голодные будут?"", — прокомментировал ситуацию с питанием в военной части Роман Глех.
Мужчина также поделился фотографиями еды, которой кормят военных: