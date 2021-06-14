Стандарты не НАТО: в сети показали, чем кормят бойцов ВСУ (фото)

Военнослужащих, которые находятся на Гончаровском полигоне в Черниговской области кормят плохой едой.﻿ Об этом, ссылаясь на пользователей сети, сообщает Телеграф.

"Стандарты не НАТО, 2 часть. Гончаровский полигон не перестает радовать широким выбором вкусностей. Фото от 10.06.2021 г.. Ребята спрашивают офицеров: "Так что, свиньи сегодня голодные будут?"", — прокомментировал ситуацию с питанием в военной части Роман Глех.
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Мужчина также поделился фотографиями еды, которой кормят военных:

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