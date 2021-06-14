Сборная Украины повторила антирекорд Евро по проигранным матчам
Сборная Украины проиграла 6 матч подряд на чемпионатах Европы, это повторение рекорда сборной Югославии. 13 июня украинцы уступили Нидерландам, сообщает 24 Канал.
Серия началась еще с матча против сборной Франции на Евро-2012. С тех пор команда проиграла еще 5 матчей.
Ранее "сине-желтые" под руководством Олега Блохина уступили Франции (0:2) и Англии (0:1) на Евро-2012, а за Михаила Фоменко проиграли Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польши (0:1) на Евро-2016.
Нидерланды – Украина: коротко о матче
- 14 июня сборная Украины в Амстердаме встречалась с командой Нидерландов (3:2).
- Первый тайм завершился безголевой ничьей. Во втором тайме болельщики увидели сразу пять голов. За Нидерланды отличились Джорджиньо Вейналдум, Ваут Вегхорст и Дензел Дюмфрис. За сборную Украины забили Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.
- Ранее сборная Украины дважды встречалась с Нидерландами в товарищеских матчах. В 2008-м украинцы проиграли со счетом 3:0, а в 2010-м сыграли вничью 1:1.