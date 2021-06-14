В Раде собираются повысить пенсии отдельным категориям граждан

В Украине уже в ближайшее время намерены повысить пенсии "чернобыльцам". Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 4555, инициатором разработки которого выступил Кабинет министров, сообщает Обозреватель.

В частности указывается, что проект Закона № 4555 обсуждался со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Министерством социальной политики, в результате чего была выработана согласованная позиция о возможности принятия законопроекта Верховной Радой.

Ранее указанный проект уже был принят в первом чтении 340 голосами народных депутатов. Он предусматривает, что дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, выплачивается полностью, независимо от заработной платы, пенсии или иного дохода.

Также уточняются льготы по исчислению заработной платы, необходимой для определения размера пенсии. Так, если гражданин, который обратился за пенсионной выплатой, проработал на территориях радиоактивного загрязнения:

менее 12 месяцев - заработная плата определяется путем деления общей суммы заработной платы за календарные месяцы работы на число этих месяцев;

- заработная плата определяется путем деления общей суммы заработной платы за календарные месяцы работы на число этих месяцев; не менее 30 календарных дней в двух месяцах - заработная плата определяется за любые фактически отработанные 30 календарных дней работы;

- заработная плата определяется за любые фактически отработанные 30 календарных дней работы; меньше месяца - заработная плата определяется за этот календарный месяц с добавлением к заработной плате на основной работе.

Лицам, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью, предоставляется право на получение государственной пенсии в размере пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Кроме того, согласно законопроекту, будут повышены пенсии ликвидаторам аварии на ЧАЕС, которые вследствие этого получили инвалидность. В частности: