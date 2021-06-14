Нидерланды – Украина: видео голов матча Евро-2020

Сборная Украины по футболу проиграла матч 1-го тура чемпионата Европы против Нидерландов. Поединок на стадионе "Йохан Кройфф Арена" в Амстердаме завершился со счетом 3:2 в пользу "оранжевых, сообщает Обозреватель.

Подопечные Шевченко сумели сравнять счет, проигрывая 0:2, однако пропустили решающий мяч за пять минут до финального свистка.

Нидерланды – Украина 3:2 (0:0, 3:2)

Голы: 1:0 – 52 Вейналдум, 2:0 – 58 Вегорст, 2:1 – 75 Ярмоленко, 2:2 – 79 Яремчук, 3:2 – 85 Думфрис.

Нидерланды – Стекеленбург, Тимбер (Велтман, 88), де Врей, Блинд (Аке, 64), Думфрис, де Рон, Вейналдум, де Йонг, ван Анхолт (Вейндал, 64), Вегорст (де Йонг, 88), Депай (Мален, 90).

Украина – Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Малиновский, Сидорчук, Зинченко, Ярмоленко, Яремчук, Зубков (Марлос, 13; Шапаренко, 64).

Предупреждение: Сидорчук (90).