В Германии хотят отменить масочный режим

В связи с уменьшением количества случаев COVID-19 в Германии глава министерства здравоохранения страны Йенс Шпан поддержал отмену обязательного ношения защитных масок, сообщает Укринформ.

"Мы должны действовать поэтапно: в первую очередь можно отказаться от требования носить маски на улице", - заявил министр здравоохранения Германии.

Кроме того, в регионах с очень низким уровнем заболеваемости и высоким уровнем вакцинации Шпан предлагает постепенно разрешить не носить маски и в помещениях.