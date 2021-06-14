Кулеба сообщил, когда может состояться встреча Зеленского с Байденом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Джо Байденом в конце июля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Обсуждается дата в конце июля", - рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что речь идет об официальном визите президента Украины в США.

"Это будет официальный полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с президентом Байденом, но и ряд других мероприятий" , - отметил министр.

Кулеба указал, что повестка дня визита очень широкая.