Кулеба сообщил, когда может состояться встреча Зеленского с Байденом
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Джо Байденом в конце июля, сообщает Интерфакс-Украина.
"Обсуждается дата в конце июля", - рассказал Кулеба.
Он подчеркнул, что речь идет об официальном визите президента Украины в США.
"Это будет официальный полноценный визит, в рамках которого будет не только встреча с президентом Байденом, но и ряд других мероприятий", - отметил министр.
Кулеба указал, что повестка дня визита очень широкая.
"Мы очень тщательно готовим этот визит. Мы уже начали его готовить, уже работаем над ключевыми элементами программы. Но, главное, мы уже работаем над ключевыми договоренностями, потому что у президента Зеленского всегда установка, что мы не занимаемся политическим туризмом, не ездим просто так, мы ездим за результатами. И мы уже активно работаем с американской администрацией, чтобы этот визит был максимально результативным для Украины", - добавил он.