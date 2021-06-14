В США назвали общие с Россией интересы
Белый дом будет работать в направлениях, выгодных и США, и РФ, но реагировать на любые нарушения сотрудничества будет жестко. Речь идет, в частности, о стратегической стабильности, гуманитарном доступе в Сирии и темах, связанных с Арктикой, сообщает Корреспондент.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге с журналистами в самолете по пути из Британии в Бельгию.
Салливан отметил, что у США есть два
"основополагающих элемента" в отношениях с Россией. В первую очередь, Вашингтон обращает внимание на области общих интересов, где стороны могут
"работать вместе для достижения результатов".
"Посмотрим, что получится. Есть вопрос о стратегической стабильности. Есть Сирия и вопрос о гуманитарном доступе. Есть вопросы, связанные с Арктикой. И другие места, где в наших интересах было бы найти основу для работы с Россией", – указал советник американского лидера.
Второй момент заключается в том, что США должны четко заявить о нарушениях, которые не намерены терпеть,
"и в ответ на которые будут давать отпор".
"Мы не можем дать гарантий того, что будет делать Россия, но мы можем дать обещания о действиях Америки, то есть, мы ответим, если эта вредоносная деятельность будет продолжаться", – подчеркнул Салливан.