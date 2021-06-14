В США назвали общие с Россией интересы

Белый дом будет работать в направлениях, выгодных и США, и РФ, но реагировать на любые нарушения сотрудничества будет жестко. Речь идет, в частности, о стратегической стабильности, гуманитарном доступе в Сирии и темах, связанных с Арктикой, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге с журналистами в самолете по пути из Британии в Бельгию.

Салливан отметил, что у США есть два "основополагающих элемента" в отношениях с Россией. В первую очередь, Вашингтон обращает внимание на области общих интересов, где стороны могут "работать вместе для достижения результатов" .

"Посмотрим, что получится. Есть вопрос о стратегической стабильности. Есть Сирия и вопрос о гуманитарном доступе. Есть вопросы, связанные с Арктикой. И другие места, где в наших интересах было бы найти основу для работы с Россией", – указал советник американского лидера.

Второй момент заключается в том, что США должны четко заявить о нарушениях, которые не намерены терпеть, "и в ответ на которые будут давать отпор" .