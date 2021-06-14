Креминь заявил о попытке языковой контрреволюции в Верховной Раде

В понедельник, 14 июня, на заседании парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики отдельные народные депутаты попытаются внести в законопроект о независимости Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию (№4107) неконституционные поправки﻿. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, сообщает Деловая столица.

Он отметил, что эти поправки "полностью отменят обязательность украинского языка в фильмах с 16 июля этого года" .

"Норма языкового закона о демонстрации кинофильмов, произведенных в Украине, на украинском языке, которая вступает в силу с 16 июля, встретила жесткое противостояние в парламенте. Недовольство громко звучит и от телеканалов, которые уже во второй половине июля не смогут транслировать фильмы и сериалы на русском с украинскими субтитрами, как сейчас. Такой сценарий напоминает очередную попытку языковой контрреволюции" , — говорится в заявлении языкового омбудсмена.

Он напомнил, что в статье 23 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" отмечается: "Фильмы, произведенные субъектами кинематографии Украины, распространяются и демонстрируются в Украине с языковой частью звукового ряда, выполненной на государственном языке, в том числе путем дублирования или озвучки. Суммарная продолжительность субтитрованных реплик, выполненных на других языках в фильме, не может превышать 10% суммарной продолжительности всех реплик в этом фильме" . Как известно, эта норма вступает в силу 16 июля.

Кремень напомнил, что недавно удалось сорвать попытку отсрочить вступление в силу этой нормы, однако "некоторым, кому поперек горла украинский язык, не сидится до сих пор" .

"Появление такого количества законопроектов, направленных на отсрочку или отмену соответствующей нормы, я рассматриваю как реализацию интересов отдельных кинопроизводителей, которые, к сожалению, стремятся и в дальнейшем нарушать право украинцев на получение информации и услуг на государственном языке. Это похоже на антиконституционный заговор крупнейших медиахолдингов, продакшн-компаний и отдельных народных депутатов" , — отметил он.