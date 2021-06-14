Названа дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания Microsoft показала геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра получила подзаголовок Heart of Chernobyl. Также на 90-минутной конференции американской компании на E3 2021 была названа дата выхода проекта. Информация опубликована на сайте игрового подразделения Mirosoft, сообщает Лента.Ру.

Отмечается, что релиз состоится 28 апреля 2022 года на Xbox Series и на ПК (в игровых онлайн-магазинах Steam, EGS и Microsoft Store), а также в Xbox Game Pass, сервисе Microsoft, предоставляющем доступ к библиотеке игр по подписке. Предзаказ игры был запущен в день показа геймплея.

В ролике игрокам показали болота из «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», тизер новой фракции, город Чернобыль-2, который расположен недалеко от Припяти, а также новый датчик под названием Гилка. В трансляции появился и Сергей Григорович, создатель серии.

В конце марта, отмечая 25-летие GSC Game World, представители студии продемонстрировали новые детали S.T.A.L.K.E.R 2. Разработчики показали костюмы фракций, оружие и конструктор, позволяющий настроить внешний вид NPC. Первый тизер геймплея игры был презентован в конце 2020 года.

Первая часть популярной серии от украинской студии GSC Game World — «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» — вышла в 2007 году. В 2008 и 2009 годах студия выпустила продолжения — «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо» и «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти».