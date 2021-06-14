Для поступающих с ОРДЛО продлили срок подачи документов

Оккупанты на Донбассе ограничили выезд детей в возрасте от 14 лет на территорию, подконтрольную Украине, сообщает 24 Канал.

Из-за этого дети не смогут своевременно подать документы на участие в подготовительных курсах накануне поступления в вузы. Поэтому им продлили сроки еще на более недели.

Срок подачи документов на подготовительные курсы для выпускников с оккупированных территорий продлили до 29 июня. В Минрегионе говорят, что такое решение связано с блокированием работы КПВВ российскими оккупантами.

В ведомстве напомнили, что для того, чтобы принять участие в подготовительных курсах, необходимо выбрать вуз, обратиться туда и получить приглашение. Оно позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию после пересечения КПВВ.

Поэтому с 1 по 29 июня абитуриентам с оккупированных территорий нужно приехать в университет, лично подать заявление вместе с:

копией документа, удостоверяющего личность,

копией справки о постановке на учет ВПО,

регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика,

образовательной декларацией.

В каких вузах будут проходить курсы для абитуриентов с ОРДЛО:

Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля

Харьковский политехнический институт

Мариупольский государственный университет

Горловский институт иностранных языков от " Донбасского государственного педагогического университета”

Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко

Донецкий национальный технический университет

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского

Луганский национальный аграрный университет

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

Университет Государственной фискальной службы Украины

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Житомирский государственный университет имени Ивана Франко

Приазовский государственный технический университет

Донбасский государственный педагогический университет

НАУ им. Н. Е. Жуковского " Харьковский авиационный институт"

Полтавская государственная аграрная академия

Донецкий национальный медицинский университет

Донбасская государственная машиностроительная академия

Херсонский государственный аграрно-экономический университет

Луганский государственный медицинский университет

Измаильский государственный гуманитарный университет

Глуховский национальный педагогический университет им. Александра Довженко

Одесская национальная академия пищевых технологий.

В целом курсы продлятся с 29 июня по 31 августа. Во время их прохождения участники получают стипендию в размере 4 588 гривен и обеспечиваются общежитием.

К слову, президент подписал закон, который разрешает выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма поступать на бюджет во все украинские вузы без сдачи ВНО.

Интересно, что в 2020 году по итогам вступительной кампании в украинские университеты вступили почти 2 тысячи абитуриентов с оккупированных территорий.