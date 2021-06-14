Для поступающих с ОРДЛО продлили срок подачи документов

Для поступающих с ОРДЛО продлили срок подачи документов

Оккупанты на Донбассе ограничили выезд детей в возрасте от 14 лет на территорию, подконтрольную Украине, сообщает 24 Канал.

Из-за этого дети не смогут своевременно подать документы на участие в подготовительных курсах накануне поступления в вузы. Поэтому им продлили сроки еще на более недели.

Срок подачи документов на подготовительные курсы для выпускников с оккупированных территорий продлили до 29 июня. В Минрегионе говорят, что такое решение связано с блокированием работы КПВВ российскими оккупантами.

В ведомстве напомнили, что для того, чтобы принять участие в подготовительных курсах, необходимо выбрать вуз, обратиться туда и получить приглашение. Оно позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию после пересечения КПВВ.

Поэтому с 1 по 29 июня абитуриентам с оккупированных территорий нужно приехать в университет, лично подать заявление вместе с:

  • копией документа, удостоверяющего личность,
  • копией справки о постановке на учет ВПО,
  • регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика,
  • образовательной декларацией.

В каких вузах будут проходить курсы для абитуриентов с ОРДЛО:

  • Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля
  • Харьковский политехнический институт
  • Мариупольский государственный университет
  • Горловский институт иностранных языков от " Донбасского государственного педагогического университета”
  • Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
  • Донецкий национальный технический университет
  • Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
  • Луганский национальный аграрный университет
  • Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
  • Университет Государственной фискальной службы Украины
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
  • Приазовский государственный технический университет
  • Донбасский государственный педагогический университет
  • НАУ им. Н. Е. Жуковского " Харьковский авиационный институт"
  • Полтавская государственная аграрная академия
  • Донецкий национальный медицинский университет
  • Донбасская государственная машиностроительная академия
  • Херсонский государственный аграрно-экономический университет
  • Луганский государственный медицинский университет
  • Измаильский государственный гуманитарный университет
  • Глуховский национальный педагогический университет им. Александра Довженко
  • Одесская национальная академия пищевых технологий.

В целом курсы продлятся с 29 июня по 31 августа. Во время их прохождения участники получают стипендию в размере 4 588 гривен и обеспечиваются общежитием.

К слову, президент подписал закон, который разрешает выпускникам школ с временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Россией Крыма поступать на бюджет во все украинские вузы без сдачи ВНО.

Интересно, что в 2020 году по итогам вступительной кампании в украинские университеты вступили почти 2 тысячи абитуриентов с оккупированных территорий.

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