В Украине за сутки вакцинировали почти 23 тыс. человек

За минувшие сутки, 13 июня, в Украине от коронавирусной инфекции вакцинированы 22 219 человек, сообщает Интерфакс-Украина.

Одну дозу получили 20 327 чел., полностью иммунизированы 1 892 чел.

В течение суток работали 162 мобильных бригад и 205 пунктов вакцинации.

По состоянию на 14 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 686 852 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 479 703 чел., из них получили одну дозу 1 479 701 чел., полностью иммунизированы и получили две дозы 238 798 чел. (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 718 499 прививок.