В России обнаружили новые штаммы коронавируса

Руководители научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург и Денис Логунов заявили, что по соседству с Украиной – в РФ – новая вспышка коронавируса в связи со множеством не изученных ранее российских мутаций, сообщает Телеграф.

Согласно данным системы мониторинга штаммов, сейчас циркулирует очень много измененных вариантов коронавируса: не британских, не индийских, а именно российских.

Гинцбург говорит, что новые мутации коронавируса были обнаружены как в разных регионах России, так и отдельно в Москве.

Отметим, что в РФ начался стремительный рост заболеваемости COVID-19. В последние дни количество заболевших за сутки превысило 15 тыс. человек. В Москве ввели жесткий карантин с большими штрафами за его несоблюдение.