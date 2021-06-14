Театральную площадь возле оперы в Киеве отремонтируют

Театральная площадь возле Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко в Киеве будет отремонтирована в рамках президентской программы "Большое строительство" Владимира Зеленского. Завершить работы планируется к празднованию 30-летия Независимости Украины, сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает Интерфакс-Украина.

"В рамках благотворительной помощи крупнейшие дорожно-строительные компании Украины начали ремонт Театральной площади. Обновить площадь планируется к 24 августа. Со старта программы президента "Большое строительство", значительное внимание компаний-подрядчиков уделяется проектам социальной ответственности" , - написал руководитель Министерства инфраструктуры.

Он напомнил, что после наводнения летом 2020 года дорожные компании присоединились к восстановлению дорог в пострадавших областях. Тогда ремонты касались не только государственных, но и местных и даже коммунальных объектов инфраструктуры.

По информации Мининфраструктуры, в Киеве также уже проходили подобные работы. В прошлом году дорожники отремонтировали дорогу на территории НДСБ Охматдет, в этом - на территории Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины.