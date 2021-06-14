Импортная роза подорожала: причины

Самым популярным цветком в Украине остается роза. Но купить ее импортный вариант с июня смогут себе позволить не все: цена в переходах подскочила до рекордных 60-80 грн/шт. Повлияли на это как резкое повышение размера пошлины на ввоз цветка этой весной, так и сокращение международного производства из-за пандемии, сообщает UBR.

Как рассказали участники цветочного рынка, первое подорожание произошло в начале года. Причиной этому стало уменьшение предложения от мировых производителей и сложности с доставкой в период карантина. Тогда на крупнейшей бирже по сбыту цветов в Голландии оптовая цена поднялась на 20%.

Дальнейший рост расценок у поставщиков приостановился. Но с середины мая вступило в силу распоряжение Межведомственной комиссии по международной торговле, призванное защитить украинских производителей – была введена 56% пошлина на ввоз импортной розы.

С этого момента цену в рознице сдержать не удалось.

"Если летом прошлого года самые ходовые сорта Кенийской розы я брала в районе от 9 до 20 грн за штуку и могла продавать по 18-40 грн за штуку, то сейчас в опте они стоят от 30 до 50 грн. И если у меня получается сделать хотя бы 20-процентную наценку – уже хорошо" , – рассказала нам Елена, владелица цветочного магазина, пожелавшая не называть свою фамилию.

Цена на местные розы также стала расти вслед за импортными: с прошлогодних 10-20 грн украинский цветок "подрос" до 30 грн за единицу.

"Отечественные цветки подорожали, когда выросла растаможка. Вроде бы и благая цель – поддержать украинского производителя, но фактически огромная доля рынка импортного цветка просто уничтожается" ,– говорит одна из флористов, подписавшая петицию об отмене дополнительной пошлины на ввоз роз.

Продавцы говорят, что несмотря на значительное подорожание, спрос на импортные розы из Эквадора, Колумбии и Кении остается стабильным. Хотя покупают теперь значительно меньшее количество – от стандартных 10-11 переходят к покупке максимум трех штук на букет.