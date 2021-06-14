Черное море превратилось в "кашу" из-за нашествия медуз

Пляжный отдых в самом разгаре, но на Черном море уже появляются медузы. В Украине последние годы есть много факторов, которые нарушают комфорт туристов и заставляют все чаще отправляться в тур за рубежом, сообщает Обозреватель.

Неблагоприятная погода, холодное море, заоблачные цены и грязная вода разочаровали отдыхающих. Журналисты собрали видео и фото из Крыма, где появились сотни мертвых медуз на пляже.

В этом году 13 июня на косе Беляус уже заметили медуз на берегу. Коса расположена между городом Евпатория и поселком Черноморское. Обычно здесь мало туристов, пологий вход в море и комфортный песочный берег.

В начале лета 2021 в Крыму уже появились медузы. Источник: Youtube/Все обо Всем с Еленой.

Туристы и местные удивлены, ведь появление мертвых медуз не характерно для Черного моря в июне.

Море выбросило на берег косы много медуз. Источник: Youtube/Все обо Всем с Еленой.

Блогер Елена опубликовала на своем Youtube-канале видео, где в Черном море на Крымском полуострове уже плавают маленькие медузы. Женщина подчеркнула, что погода﻿ солнечная и вода прогрелась почти до +20 градусов, но купаться рядом с морскими жителями не комфортно.

В прошлые годы отдых на Крымском побережье также испортили медузы на Азовском и Черном морях. Особенно ужасающе было плавать в конце августа в 2020 году, когда у берега кочевали огромные медузы-корнероты. Из-за нашествия медуз вода превращается в кашу.