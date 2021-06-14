В Раде прокомментировали возможность отставок

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в Раде считают, что пока отставок в Кабинете министров Украины не будет. Но ситуация может измениться осенью, сообщает РБК-Украина.

На вопрос о том, грозит ли кому-то из министров отставка, он ответил: "Давайте к осени уже без передряги. Мы с Арахамией пообещали, что к осени будет все спокойно".

Отметим, в мае Рада назначила первого вице-премьера - министра развития экономики Алексея Любченко.

До этого Верховная рада уволила министра экономики Игоря Петрашко после того, как он написал заявление об отставке по собственному желанию.

Также в Кабмине сменили министра здравоохранения Украины. Вместо Максима Степанова назначили Виктора Ляшко, который до этого был главным санитарным врачом.