Корейцы построят в Украине завод за $60 млн

Руководство ведущей южнокорейской инвесткомпании Caris Co. выразило желание построить в Украине завод по выпуску экологических дорожных отбойников из переработанного пластика, сообщает UBR.

Замминистра экономики Ирина Новикова и президент компании Ю Чеол провели встречу по этому поводу.

"Есть надежда, что данный проект сможет воспользоваться новой господдержкой инвестпроектов со значительными инвестициями, поскольку предусматривает $60 млн инвестиций и создание новых рабочих мест. Для нас важны инвестпроекты, которые учитывают вопросы экологии" , – отметила замминистра.