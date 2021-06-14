Корейцы построят в Украине завод за $60 млн
Руководство ведущей южнокорейской инвесткомпании Caris Co. выразило желание построить в Украине завод по выпуску экологических дорожных отбойников из переработанного пластика, сообщает UBR.
Замминистра экономики Ирина Новикова и президент компании Ю Чеол провели встречу по этому поводу.
"Есть надежда, что данный проект сможет воспользоваться новой господдержкой инвестпроектов со значительными инвестициями, поскольку предусматривает $60 млн инвестиций и создание новых рабочих мест. Для нас важны инвестпроекты, которые учитывают вопросы экологии", – отметила замминистра.
Она также добавила, что интерес со стороны инвесторов относительно нового механизма государственной поддержки инвестиционных проектов только растет. По ее словам, встреча с корейской компанией – тому подтверждение, и
"означает, что правительство движется в правильном направлении – навстречу инвестору".