В Израиле новое правительство приступило к исполнению обязанностей

Впервые за 12 лет израильтяне узнали о новом правительстве и новом премьер-министре после того, как Нафтали Бенет заручился поддержкой парламента и сместил с должности Биньямина Нетаньяху, пишут иностранные СМИ.

В воскресенье парламент Израиля утвердил новое коалиционное правительство во главе с Бенетом, положив конец историческому 12-летнему правлению Нетаньяху. Согласно соглашению, Бенет будет занимать пост премьер-министра в течение первых двух лет срока, а затем министр иностранных дел Яир Лапид станет премьер-министром.

Топаз Лук, помощник Нетаньяху, заявил, что бывший премьер-министр будет " бороться с этим опасным и ужасным правительством" в качестве лидера оппозиции.

"Он полон мотивации как можно скорее свергнуть это опасное правительство", - сказал Лук о Нетаньяху.