В Израиле новое правительство приступило к исполнению обязанностей
Впервые за 12 лет израильтяне узнали о новом правительстве и новом премьер-министре после того, как Нафтали Бенет заручился поддержкой парламента и сместил с должности Биньямина Нетаньяху, пишут иностранные СМИ.
В воскресенье парламент Израиля утвердил новое коалиционное правительство во главе с Бенетом, положив конец историческому 12-летнему правлению Нетаньяху. Согласно соглашению, Бенет будет занимать пост премьер-министра в течение первых двух лет срока, а затем министр иностранных дел Яир Лапид станет премьер-министром.
Топаз Лук, помощник Нетаньяху, заявил, что бывший премьер-министр будет "
бороться с этим опасным и ужасным правительством" в качестве лидера оппозиции.
"Он полон мотивации как можно скорее свергнуть это опасное правительство", - сказал Лук о Нетаньяху.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Бенета, написав в Твиттере, что
"сейчас захватывающее время для Великобритании и Израиля, чтобы продолжить совместную работу по продвижению мира и процветания для всех".