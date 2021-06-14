С начала месяца в Украине на воде погибло около 40 человек
С начала июня на водных объектах Украины уже погибли почти 40 человек, 8 из них – дети, сообщает Цензор.НЕТ.
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.
"Статистика погибших в воде поражает, поскольку с начала первого летнего месяца на водных объектах Украины уже погибли почти 40 человек. Хуже всего, что и количество утонувших детей в летний период традиционно растет...", — сказано в сообщении.
Так, за первый месяц лета на водоемах страны уже погибли 8 детей. Всего с начала года вода унесла жизни 27 юных граждан Украины.
Спасатели также напомнили, что запрещено во время отдыха у водоемов:
- купание детей без сопровождения взрослых;
- заходить глубже, чем по пояс, детям, которые не умеют плавать;
- купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
- вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
- прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений, не предназначенных для этого;
- купаться в одиночестве;
- использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;
- плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенных для купания;
- употреблять спиртные напитки до и во время купания;
- подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
- допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
- подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться.
"Также помните, что надувной матрас является достаточно сомнительным средством для плавания, тем более на море, где часто поднимается ветер. К сожалению, отдыхающие часто медлят предупреждением специалистами Службы спасения и используют надувные матрасы во время отдыха на водоемах. Нередко это приводит к трагическим последствиям, в частности, к утоплению", — добавили в ГСЧС.