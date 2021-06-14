С начала месяца в Украине на воде погибло около 40 человек

С начала июня на водных объектах Украины уже погибли почти 40 человек, 8 из них – дети, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС.

"Статистика погибших в воде поражает, поскольку с начала первого летнего месяца на водных объектах Украины уже погибли почти 40 человек. Хуже всего, что и количество утонувших детей в летний период традиционно растет...", — сказано в сообщении.

Так, за первый месяц лета на водоемах страны уже погибли 8 детей. Всего с начала года вода унесла жизни 27 юных граждан Украины.

Спасатели также напомнили, что запрещено во время отдыха у водоемов:

купание детей без сопровождения взрослых;

заходить глубже, чем по пояс, детям, которые не умеют плавать;

купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений, не предназначенных для этого;

купаться в одиночестве;

использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;

плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенных для купания;

употреблять спиртные напитки до и во время купания;

подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;

допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться.