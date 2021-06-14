На саммите НАТО предложат отказаться от размещения ядерных ракет в Европе
На саммите НАТО планируется выдвинуть предложение об отказе от размещения на территории Европы ядерных ракет наземного базирования, сообщает Интерфакс.
Такое положение включено в проект коммюнике саммита Североатлантического альянса, который должен пройти 14 июня в Брюсселе, и
"рассматривается как способ ослабления напряженности в отношениях с Москвой и налаживания диалога по контролю над вооружениями в преддверии саммита Россия-США в Женеве 16 июня", говорится в публикации.
На российско-американском саммите Москва может вновь предложить мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.
США в 2019 году вышли из договора по таким ракетам, обвинив Россию в его нарушениях. В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет вести развертывание новых ракет средней и меньшей дальности до тех пор, пока от размещения такого оружия в Европе воздержатся США.
"Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория", - отмечалось в заявлении президента о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия договора о РСМД.
На включение положения по ракетам в итоговое коммюнике саммита НАТО требуется согласие президента США Джо Байдена. Если он его одобрит, и инициатива приобретет официальный статус, то в американском Конгрессе президент
"заслужит похвалу" от сторонников контроля над вооружениями, но по нему
"нанесут удары" "ястребы" - защитники ядерного оружия.