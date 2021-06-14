На саммите НАТО предложат отказаться от размещения ядерных ракет в Европе

На саммите НАТО планируется выдвинуть предложение об отказе от размещения на территории Европы ядерных ракет наземного базирования, сообщает Интерфакс.

Такое положение включено в проект коммюнике саммита Североатлантического альянса, который должен пройти 14 июня в Брюсселе, и "рассматривается как способ ослабления напряженности в отношениях с Москвой и налаживания диалога по контролю над вооружениями в преддверии саммита Россия-США в Женеве 16 июня" , говорится в публикации.

На российско-американском саммите Москва может вновь предложить мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.

США в 2019 году вышли из договора по таким ракетам, обвинив Россию в его нарушениях. В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет вести развертывание новых ракет средней и меньшей дальности до тех пор, пока от размещения такого оружия в Европе воздержатся США.

"Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория", - отмечалось в заявлении президента о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия договора о РСМД.