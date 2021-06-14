Три простых упражнения для снятия отеков ног

Если достаточно времени проводить на ногах или много сидеть, отечность будет проявляться. Ведь в данном случае кровь застаивается в ногах. Но ведь это происходит далеко не у каждого, кто длительное время проводит в стоячем или сидячем положении. Отёки ног – специфический симптом, который доставляет дискомфорт и причиняет неудобства эстетического характера, сообщает Econet.

Поэтому следует искать причину отеков глубже. И первым делом целесообразно сходить на прием к толковому терапевту. Если среди причин отечности ног не названы серьезные недуги, то могут помочь уменьшить отеки следующие рекомендации.

Свести к нулю приём алкоголя.

Использовать каждый подвернувшийся момент для стимулирования оттока крови от ног: можно полежать, подняв ступни выше уровня бёдер.

Массаж.

Ванночки для ног с охлаждающим эффектом или просто обливание ног очень холодной водой.

Пересмотреть рацион (убрать из него жирную и солёную еду).

Упражнения для снятия отечности ног

Если вы вынуждены стоять длительное время, от случая к случаю становитесь на носочки: кровь от ног движется пассивно. А когда мы заставляем работать мышечную помпу, тем самым прокачиваем венозные сосуды. Это полезно.

Вообразите, что натягиваете на ногу чулок.

Обхватите стопу руками довольно плотно, но не чересчур туго, и делайте вид, что «натягиваете чулок»: на стопу, на голеностопный сустав, и далее - голень, колено, бедро, вплоть до самой паховой складки. Главное требование: ни на мгновение не утрачивать контакт с кожей.

Упражнение под названием «Вакуум»

Выполняется как для тренировки мышц брюшного пресса, так и для подъёма внутренних органов, и предотвращения отёчности нижних конечностей. Лечь на спину, руки лежат вдоль тела, ноги согнуть в коленях. Выдохнуть воздух и максимально втянуть живот в себя. Задержаться в данном положении подольше, повторить несколько раз. Для усложнения задачи рекомендуется делать упражнение сидя, медленно увеличивая момент напряжения мышц.

Оптимальная профилактика отёчности ног подразумевает, что вы должны следить за своим телом и его состоянием. Постарайтесь не падать на копчик и контролируйте правильное положение внутренних органов. Теперь вы знаете, что причиной отечности ног далеко не всегда бывает долгое «стояние» или «сидение». Появление отеков нижних конечностей может быть сигналом к более серьезным проблемам со здоровьем. В любом случае, меры профилактики облегчат ваше состояние и сделают отеки не такими болезненными.