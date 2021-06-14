"Навсегда в моем сердце": Зеленский прокомментировал смерть Чапкиса
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть известного танцора и хореографа Григория Чапкиса, сообщает Новое время.
"Великий танцовщик, человек, личность. С несокрушимым характером, с сильной энергетикой, с неповторимым "движением на паркете". Неисправимый оптимист, тот, с кого хотелось брать пример. Для кого танец был его жизнью", — написал украинский лидер в своем Twitter.
Зеленский добавил, что Чапкис
"навсегда в его сердце".
13 июня в возрасте 91-го года умер известный танцор и режиссер Григорий Чапкис. В последние дни рядом с Чапкисом была его дочь Лилия.