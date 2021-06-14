Укрзализныця вышла на положительный финансовый результат

АО "Укрзализныця" (УЗ) в апреле и мае выходит на положительный финансовый результат; в частности, в апреле компания получила 35 млн грн прибыли, в мае - почти 39 млн грн.

"Уверенно держим курс на стабильную прибыльность. Второй месяц подряд компания завершает работу с прибылью - в мае получили положительный финансовый результат почти 39 млн грн. Продолжаем улучшать операционную работу и развивать грузовой бизнес, который является главным источником доходности нашей компании", - цитирует пресс-служба компании и.о. главы правления УЗ Ивана Юрика.

При этом глава компании уточнил, что в январе УЗ, на фоне борьбы с финансовым кризисом и борьбой с пандемией, сработала с убытком 693 млн грн, в феврале - 534 млн грн, марте - 448 млн грн.

По его словам, положительная тенденция роста финансовых поступлений фиксируется благодаря внедрению антикризисного плана в компании, улучшению операционной работы в грузовом сегменте, увеличению объемов грузовых перевозок, а также ослаблению карантинных мер в стране. Кроме того, увеличены доходы от пассажирских перевозок за счет новых рейсов и оживления отпускного сезона. Так, в мае они составили более 585 млн грн, в апреле - почти 344 млн грн, в марте - около 364 млн грн.