Медведчук не получает зарплату депутата

Народный депутат Виктор Медведчук (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") не получает заработную плату во время пребывания под домашним арестом, сообщает Укринформ.

"Сохранение заработной платы за время отсутствия народного депутата Украины, как и любого другого работника, в связи с применением к нему в соответствии с частью первой статьи 181 Уголовно-процессуального кодекса Украины меры пресечения действующим законодательством не предусмотрено", - говорится в ответе Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады на запрос издания.

Там отметили, что начисление народному депутату заработной платы осуществляется на основании табеля учета рабочего времени, в который вносятся данные участия парламентария "в не менее чем 70% голосований при принятии решений Верховной Рады (в дни проведения пленарных заседаний)", учета присутствующих депутатов на заседаниях комитетов ВР.

Кроме того, в табель вносятся данные о командировках депутатов, пребывании в отпуске, отсутствии в связи с временной нетрудоспособностью, другие уважительные причины.