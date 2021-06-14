США ввели запрет на покупку американскими компаниями российских облигаций

Сегодня, 14 июня, вступили в силу санкции США, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать на первичном размещении российские государственные облигации, выпущенные после этой даты, сообщает УНИАН.

Об этих санкциях в Минфине США объявили 15 апреля этого года.

С 14 июня американским финучреждениям запретили участвовать в первичных размещениях облигаций (независимо от валюты выпуска) Минфина России, Банка России или ФНБ. На вторичный рынок запрет не распространяется. Также запрещается предоставление этим структурам ссуд в рублях или другой валюте.