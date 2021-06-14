Ученые рассказали, как аспирин влияет на риск смерти от COVID-19

Аспирин широко применяется, в том числе для снижения риска образования тромбов. У ученых были надежды, что этот препарат может быть эффективен в лечении тяжелых пациентов с COVID-19, у которых нередко выявляют нарушения свертываемости крови. К сожалению, крупные клинические испытания не подтвердили это, сообщает 24 Канал.

Целесообразность применения аспирина оценивалась в ходе масштабного исследования RECOVERY, которое проводит Оксфордский университет с целью изучения перспективных препаратов от COVID-19.

Как происходило исследование

В нем участвовали около 15 тысяч пациентов, госпитализированных с COVID-19 с ноября прошлого года по март 2021 года. Их разделили случайным образом на две группы: 7,3 тысячи человек вместе со стандартной терапией получали ежедневно 150 мг аспирина в сутки, еще 7,5 тысячи проходили обычное лечение.

Эффективность аспирина во время коронавируса

В результате ученые не получили никаких доказательств того, что аспирин может снизить риск смерти у пациентов.

У пациентов, получавших аспирин и получавших обычную терапию, в течение 28 дней была одинаковая смертность, около 17%.

Не показал препарат эффективности и в улучшении прогноза для пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

Единственное небольшое, но не существенное преимущество аспирина заключалось в уменьшении продолжительности госпитализации пациентов в среднем на 8 дней на 9 дней на стандартном лечении.

"Но этого недостаточно для того, чтобы оправдать широкое применение аспирина у госпитализированных пациентов с COVID-19,", – отметили ученые.



