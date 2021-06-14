В Сумах обнаружили нелегальную свалку COVID-отходов

В Сумской области обнаружили огромную нелегальную свалку COVID-отходов.

Как сообщается, в промышленном районе города Сумы сбрасывают опасные медицинские отходы, в частности, среди них были обнаружены:

использованные шприцы;

пробирки и колбы с кровью;

тесты на COVID-19.

На месте свалки сразу же все и сжигают. Кроме того, по сведениям СМИ, в эту же точку вывозят отходы из других регионов Украины. Так, на месте свалки зафиксировали грузовик из Киева, который также был заполнен аналогичным "грузом".