В Сумах обнаружили нелегальную свалку COVID-отходов
В Сумской области обнаружили огромную нелегальную свалку COVID-отходов.
Как сообщается, в промышленном районе города Сумы сбрасывают опасные медицинские отходы, в частности, среди них были обнаружены:
- использованные шприцы;
- пробирки и колбы с кровью;
- тесты на COVID-19.
На месте свалки сразу же все и сжигают. Кроме того, по сведениям СМИ, в эту же точку вывозят отходы из других регионов Украины. Так, на месте свалки зафиксировали грузовик из Киева, который также был заполнен аналогичным "грузом".