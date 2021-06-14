"СН" поддержат баллотирование Зеленского на второй срок

Александр Корниенко заявил, что руководство партии и парламентской фракции "Слуга народа" выступает за то, чтобы глава государства Владимир Зеленский баллотировался на второй президентский срок, сообщает Деловая столица.

"Нашу позицию уже все, наверное, знают. Мы не против, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок – мы за. Решение должно быть его личное" , – отметил он.

Корниенко, кроме того, заявил, что у Зеленского есть "четкий план", который состоит в том, чтобы выполнить свои обещания как кандидата в президенты.

"Сделать так, чтобы изменения обрели какую-то степень невозвратности. У нас нет иллюзии, что все можно изменить за пять лет" , – добавил глава партии "Слуга народа".

По мнению Корниенко, за годы президентства Зеленский стал "более информированным".