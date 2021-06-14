США улучшили прогноз экспорта украинского подсолнечного масла

Министерство сельского хозяйства США в июньском отчете улучшило прогноз экспорта украинского подсолнечного масла на 2021/2022 маркетинговый год (МГ, сентябрь-август) на 1,02 млн тонн (+18,9% по сравнению с 2020/2021МГ) - до 6,4 млн тонн, его производство - на 1,05 млн тонн (+17,7%), до 6,98 млн тонн, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету ведомства, улучшен прогноз урожая подсолнечника в Украине в нынешнем маркетинговом году на 2,6 млн тонн (+18,5%) – до 16,7 млн тонн.

USDA в июньском отчете улучшило прогноз экспорта Украиной подсолнечного шрота в 2021/2022 МГ на 0,7 млн тонн (+15,2% к 2020/2021МГ) – до 5,3 млн тонн, его производство - на 1,01 млн тонн (+17,7%), до 6,71 млн тонн.

Согласно данным Минсельхоза США, Украина в текущем маркетинговом году останется основным мировым экспортером подсолнечного масла, при этом мировое производство подсолнечного масла вырастет на 10,2% - до 21,15 млн тонн.