Вакцинация: за выходные в COVID-центрах привили более 31 тыс. человек

На выходных, с 12 по 13 июня, в центрах массовой вакцинации населения в 16 регионах Украины от COVID-19 было привито 31 305 человек, из них 15 924 – в субботу и чуть меньше, 15 381, – в воскресенье, сообщает Укринформ.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

В этих центрах вакцинируют граждан, записавшихся в лист ожидания через приложение или сайт "Дія", либо через контакт-центр Минздрава.

В эти выходные работали 50 центров вакцинации: 13 центров в Днепропетровской, 8 во Львовской, 7 в Одесской, 5 в Полтавской, три в Херсонской, два в Киевской, два в Черновицкой, два в Хмельницкой и по одному в Тернопольской, Ривненской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской областях и в Киеве.

Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра — 6 410, в Днепре в 12 центрах — 3 145 и во Львове в трех центрах — 2 968.

В предыдущие выходные работали 14 таких центров, в которых вакцинировали 15 025 человек.