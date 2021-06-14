Микрокредиты: как менялись долги украинцев за три года

В Украине с 1 января действуют новые правила микрокредитования. Теперь максимальный размер штрафа за нарушение договора не должен превышать размера двойной суммы кредита, сообщает Слово и дело.

Также нельзя ухудшать условия кредитования – повышать процентную ставку и изменять порядок ее исчисления. И чтобы заключить договор, человек должен обязательно дать согласие на доступ и сбор информации о его кредитной истории.

Какой была задолженность украинцев по микрокредитам последние три года - читайте в материале.

Инфографика Слово и дело

Микрокредиты, напомним, выдают финансовые организации на срок до 30 дней. Сумма кредита составляет до 20 тысяч гривен и проценты по нему насчитываются ежедневно. Средняя дневная ставка по микрокредитам в Украине составляет 1-2,5%.

На конец прошлого года в стране действовало больше тысячи финансовых компаний, которые выдавали микрокредиты. Ежедневно украинцы берут в среднем около 960 тысяч таких займов.

В 2018 году по микрокредитам украинцы были должны 10,6 млрд грн. В 2019 году задолженность увеличилась на 31,1% – до 13,9 млрд грн.

В прошлом году из-за коронакризиса увеличился спрос на микрокредиты. Задолженность украинцев выросла на 6,6% – до 14,8 млрд грн. В 2020 году средняя сумма одного микрокредита составляла 3 тыс. 893 грн.