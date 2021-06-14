Холод, тепло или грелка: что лучше использовать от боли
Компресс – это любой материал, например ткань, который прикладывают с давлением к определенной области тела. Как правило, его держат на месте в течение определенного периода времени. Он может быть горячим или холодным, сухим или влажным. В некоторых случаях компрессы также дополняются лекарствами или лечебными травами, сообщает WomanEL.
Но как понять, какой вам нужен? Холод, грелка или тепло? Каковы преимущества теплого компресса?
- Снимает мышечное напряжение и стресс.
- Тепло увеличивает кровоток в теле. Этот эффект может помочь быстрее заживить травмы и снизить уровень боли от травмы.
- Жесткость тела может ограничивать ваши движения и гибкость. Тепло от горячего компресса или душа – хорошее средство, которое может расслабить жесткие мышцы.
- Болезненность или спазм тела могут быть результатом перенапряжения или проработки части тела, которая долгое время оставалась бездействующей. Тепловая терапия может помочь расслабить напряженные мышцы и снять отек.
Когда лучше использовать холодный компресс?
- Холодный компресс обычно используется для облегчения боли, обезболивания пораженного участка и уменьшения отека и воспаления.
- Когда артрит вызывает ощущение жжения в суставах, наложение холодного компресса или пакета со льдом может притупить боль. Если ваши суставы опухли (что часто вызывает скованность суставов и боль), холодный компресс поможет уменьшить отёк и боль.
- Он также уменьшает кровотечение.
Когда нужно использовать горячий компресс:
- Уменьшить жесткость мышц;
- Расслабить мышцы;
- Стимулировать кровообращение;
- Облегчить спазмы;
- Успокоить мышцы и суставы;
Обязательно защитите грелку любого типа от прямого контакта с кожей. Следует соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать ожогов. Особенно если у вас повреждение нервов, например, из-за диабета или других проблем со здоровьем.