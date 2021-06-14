Холод, тепло или грелка: что лучше использовать от боли

Компресс – это любой материал, например ткань, который прикладывают с давлением к определенной области тела. Как правило, его держат на месте в течение определенного периода времени. Он может быть горячим или холодным, сухим или влажным. В некоторых случаях компрессы также дополняются лекарствами или лечебными травами, сообщает WomanEL.

Но как понять, какой вам нужен? Холод, грелка или тепло? Каковы преимущества теплого компресса?

Снимает мышечное напряжение и стресс.

Тепло увеличивает кровоток в теле. Этот эффект может помочь быстрее заживить травмы и снизить уровень боли от травмы.

Жесткость тела может ограничивать ваши движения и гибкость. Тепло от горячего компресса или душа – хорошее средство, которое может расслабить жесткие мышцы.

Болезненность или спазм тела могут быть результатом перенапряжения или проработки части тела, которая долгое время оставалась бездействующей. Тепловая терапия может помочь расслабить напряженные мышцы и снять отек.

Когда лучше использовать холодный компресс?

Холодный компресс обычно используется для облегчения боли, обезболивания пораженного участка и уменьшения отека и воспаления.

Когда артрит вызывает ощущение жжения в суставах, наложение холодного компресса или пакета со льдом может притупить боль. Если ваши суставы опухли (что часто вызывает скованность суставов и боль), холодный компресс поможет уменьшить отёк и боль.

Он также уменьшает кровотечение.

Когда нужно использовать горячий компресс:

Уменьшить жесткость мышц;

Расслабить мышцы;

Стимулировать кровообращение;

Облегчить спазмы;

Успокоить мышцы и суставы;

Обязательно защитите грелку любого типа от прямого контакта с кожей. Следует соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать ожогов. Особенно если у вас повреждение нервов, например, из-за диабета или других проблем со здоровьем.