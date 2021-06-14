Нардепы выступили против отсрочки дубляжа фильмов на украинский язык

Народные депутаты от фракции "ЕС" провели митинг перед началом заседания гуманитарного комитета, обклеив вход перед зданием плакатами с надписью "Потураев - убийца языка", но заседание перенесли на завтра на 10:00.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Отметим, что ВР не проголосовала за включение в повестку дня законопроекта 5554 "слуг народа" Никиты Потураева и Евгении Кравчук об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинский язык.

Напомним, что согласно этому законопроекту предусматривается отсрочка на время карантина требования о распространении и демонстрации фильмов на государственном языке.

Эта норма начнет действовать через 2 месяца после завершения карантина в Украине, а не с 16 июля 2021 года, как предусмотрено "языковым" законом.