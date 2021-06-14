Нардепы выступили против отсрочки дубляжа фильмов на украинский язык
Народные депутаты от фракции "ЕС" провели митинг перед началом заседания гуманитарного комитета, обклеив вход перед зданием плакатами с надписью "Потураев - убийца языка", но заседание перенесли на завтра на 10:00.
Об этом сообщает Андрей Павловский.
Отметим, что ВР не проголосовала за включение в повестку дня законопроекта 5554 "слуг народа" Никиты Потураева и Евгении Кравчук об отсрочке обязательного дубляжа фильмов на украинский язык.
Напомним, что согласно этому законопроекту предусматривается отсрочка на время карантина требования о распространении и демонстрации фильмов на государственном языке.
Эта норма начнет действовать через 2 месяца после завершения карантина в Украине, а не с 16 июля 2021 года, как предусмотрено
"языковым" законом.
Владимир Вятрович, народный депутат от партии "ЕС", считает, что вынесение вопроса отсрочки на комитет лоббируют
"украинские олигархи, которые потеряют миллионы, если не смогут снимать сериалы для продажи на российский рынок".