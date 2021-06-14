Импорт бензинов вырос в мае

В мае 2021 г. баланс рынка бензинов в Украине вырос на 14,3% (на 25,4 тыс. т), до 203 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (177,7 тыс. т), заявили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования, сообщает Enkorr.

Рост рынка произошел за счет импортных поставок. Так, импорт в мае 2021 г. увеличился на 34% (29 тыс. т), до 114,7 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (85,7 тыс. т).

Поставки бензинов из Беларуси в мае 2021 г. по сравнению с маем-2020 выросли до 86,7 тыс. т (+28,2%). Также значительно увеличились отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN – на 58%, до 27,7 тыс. т.

При этом внутреннее производство бензинов по итогу отчетного месяца снизилось на 4% (на 3,7 тыс. т), до 88,4 тыс. т, по сравнению с маем прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ сократил выпуск бензинов на 4,1%, до 77,8 тыс. т. На Шебелинский завод в мае пришлось 10,6 тыс. т, что на 3,6% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Доля украинских бензинов в общем балансе рынка в мае текущего года составила 43,5% против 51,8% в мае прошлого года.

По итогам четырех месяцев текущего года в Украину было импортировано 476,7 тыс. т бензинов, что на 29% больше показателя января-мая прошлого года.

По данным «А-95», в январе-мае 2021 г. баланс рынка бензинов в Украине вырос на 16% (на 126,2 тыс. т), до 913,4 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (787,1 тыс. т).

Эксперты считают, что существенный рост баланса рынка в мае обусловлен формированием запасов накануне остановки на плановый ремонт Мозырского НПЗ.

«Этот запас очень пригодится в июне, когда поставки белорусских бензинов будет меньше ожидаемых», – сообщили в «А-95».

Вместе с этим в июне рынок был вынужден законтрактовать дополнительные объемы из Литвы и по морю.