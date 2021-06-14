Пенсии украинцев за рубежом: условия получения выплат

В 2019 году около 3,2 млн украинцев работали за границей. В прошлом году, несмотря на карантин и пандемию, количество трудовых мигрантов снизилось незначительно, сообщает Слово и дело.

Учитывая, что миграционные процессы становятся все более активными, возникает интересный вопрос – могут ли украинцы, которые долгое время работали за рубежом, получать там пенсии.

Инфографика Слово и дело

Украина имеет договоры с более 20 странами, в которых украинцы, работая, могут претендовать на пенсии. Главное условие получения выплат – необходимо работать официально и платить взносы.

Первый вид договора действует по территориальному принципу. Он заключен с Россией, Беларусью, Арменией, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Молдовой, Грузией, Узбекистаном, Азербайджаном, Монголией, Венгрией и Румынией.

Его суть в том, что пенсию выплачивает государство, на территории которого проживает получатель. Работа за рубежом засчитывается как страховой стаж в Украине.

Второй вид договора о пенсионном обеспечении действует по пропорциональному принципу. Украина заключила его с Испанией, Литвой, Латвией, Эстонией, Болгарией, Словакией, Чехией, Польшей и Португалией.

В этом случае расчет пенсии немного сложнее: каждая страна назначает и выплачивает пенсию только за стаж, который человек получил на ее территории. Если пенсионер проживает в Украине, другое государство пересылает ему свою часть выплат в Украину, и наоборот – Украина может переводить выплаты в другую страну.

Как мы уже говорили, главное – официальное трудоустройство. Чтобы оформить такую пенсию нужно:

обратиться в Пенсионный фонд по месту регистрации в Украине или в соответствующий орган за рубежом;

подготовить и подать пакет документов, которые требуются в конкретной стране (в Украине – паспорт, копия загранпаспорта, идентификационный код, справка с места работы, иностранный номер соцстрахования);

для подтверждения иностранного стажа направить специальный формуляр в Украину или другую страну.

Иностранцы в Украине тоже получают пенсии. В 2017 году таких граждан было 2 тысячи 414, в среднем в месяц они получали по 3 тыс. 750 грн. В 2018 году количество иностранных пенсионеров увеличилось до 2 тыс. 465 человек, размер среднемесячной выплаты составлял 4 тыс. 192 грн.

В 2019-м в Украине 2 тыс. 540 иностранных граждан получали пенсии, около 4 тыс. 236 грн в месяц. В прошлом году выплаты получали 2 тыс. 591 иностранец-пенсионер, в месяц получалось около 4 тыс. 816,8 грн.

В первом квартале 2021-го 2 тыс. 576 иностранцам Украина платила пенсии, в среднем 5 тыс. 512 грн в месяц.