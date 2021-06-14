Сурков подтвердил, что неоднократно посещал Донбасс

Бывший помощник президента России Владимира Путина и бывший куратор террористических "ЛДНР" Владислав Сурков загадочно высказался о своих поездках на Донбасс, сообщает Деловая столица.

Так, в интервью пропагандисту Семену Пегову для YouTube-канала WarGonzo он подтвердил, что "бывал на Донбассе неоднократно".

Однако раскрыть детали он отказался.

"Когда я там бывал, где именно и с какой целью, наверное, пока еще рано говорить, а может быть, и всегда будет об этом рано говорить" , – сказал Сурков.