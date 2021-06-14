Евро-2020: расписание матчей 14 июня, где смотреть

14 июня на Евро-2020 пройдет три матча - на поле выйдут команды из групп D и E, сообщает УНИАН.

Расписание матчей

16.00. Группа D. Шотландия - Чехия

Трансляция - "Футбол 1", "Футбол 2"

19.00. Группа Е. Польша - Словакия

Трансляция - "Футбол 1", "Футбол 2"

22.00. Группа Е. Испания - Швеция

Трансляция - телеканал "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

Евро-2020: что нужно знать