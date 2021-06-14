Евро-2020: расписание матчей 14 июня, где смотреть
14 июня на Евро-2020 пройдет три матча - на поле выйдут команды из групп D и E, сообщает УНИАН.
Расписание матчей
16.00. Группа D. Шотландия - Чехия
Трансляция - "Футбол 1", "Футбол 2"
19.00. Группа Е. Польша - Словакия
Трансляция - "Футбол 1", "Футбол 2"
22.00. Группа Е. Испания - Швеция
Трансляция - телеканал "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"
Евро-2020: что нужно знать
- Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Турнир стартовал 11 июня - церемония открытия прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.
- Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.
- Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но трибуны разрешено заполнять не на 100%.
- Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.
- В мае была представлена официальная песня Евро-2020.
- Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.