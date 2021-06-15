7 странных привычек, которые есть у каждого кота

У домашних любимцев бывают привычки, которые сложно понять. Узнайте, почему кот начинает игнорировать лоток, для чего пушистики все время садятся на ваш ноутбук и кричат ​​под закрытыми дверями, сообщает 24 Канал.

Коты – умные создания с сильно развитыми инстинктами. Их поведение часто кажется людям странным, но оно всегда имеет логическое объяснение.

Почему коты замирают, когда берешь их "за шкирку"

Это рефлекс – напоминание о детстве. Мама-кошка носит своих детей, держа за шкуру на холке. Чтобы не упасть и не потеряться, котятам нужно быть спокойными и расслабленными. Если провести эксперимент и надеть легкую прищепку на котенка в районе шеи, он может замереть и даже расслаблено упасть – ведь животное готово к "транспортировке".

Почему коты всегда ходят за вами

Немало хозяев удивляются, почему их пушистик ходит за ними целый день. Причин такого поведения может быть несколько:

животное "патрулирует территорию" и оставляет свои метки везде, где ходите вы,

коту скучно и он так развлекается – особенно это касается любимцев, которые живут в квартире,

если кошка ходит за вами и мяукает, возможно, она хочет получить помощь. Так животные сообщают о том, что проголодались, что их туалет нуждается в уборке и даже о проблемах со здоровьем.

Когда коты закапывают свои фекалии

Обычно потребность спрятать продукты своей жизнедеятельности имеют слабые и уязвимые животные. Они закапывают свой помет, чтобы не привлекать внимание врагов собственным запахом.

А вот сильные и доминантные животные часто прячут свои фекалии, а, наоборот, оставляют их видимыми. Так звери метят территорию и дают другим хищникам понять – им здесь не место.

Домашние кошки могут перестать закапывать свой помет, когда в доме появляется еще одно животное. Так они показывают новичку, кто здесь главный. Впрочем, котики могут отказаться закапывать фекалии просто потому, что наполнитель в туалете стал слишком грязным, или их не устраивает размер лотка.

Для чего коты "смеются"

Все владельцы четвероногих видели, как котики задирают верхнюю губу и показывают зубы. Такое выражение морды напоминает насмешку. Эта особенность связана со строением мордочки и органов обоняния. Когда кот слышит запах, который ему нравится, он начинает "насмехаться".

Почему кошки не любят закрытые двери

Кошки – очень любознательные животные. Именно эта черта заставляет их изо всех сил кричать под закрытыми дверями и требовать их выпустить или впустить. А еще котики считают себя полноправными хозяевами в доме. И им, как настоящим хозяевам, не нравится, когда они не могут попасть на определенную часть своей территории.

Почему коты ложатся на все, что мы читаем

Неважно, что в ваших руках: книга, газета или ноутбук – ваш кот попытается туда залезть. Все потому, что эти предметы имеют сильный запах любимого человека и на них котик чувствует себя в безопасности. А еще пушистики хотят пометить вашу книгу или компьютер, как свою территорию. Ведь хозяин держит эту вещь в руках в течение длительного времени – значит, это что-то очень важное.

И, конечно, коты "ревнуют" вас к вашему ноутбуку. Странному предмету достается слишком много внимания, поэтому любимцы изо всех сил хотят "перетащить" его на себя.

Почему коты промахиваются мимо лотка

Причин такого поведения может быть много:

животное заболело или в стрессе,

лоток слишком грязный и кот не хочет туда лезть,

так четвероногие метят территорию, чтобы рассказать всем гостям: это – мой лоток,

кошачий туалет слишком высокий, слишком большой или слишком маленький, и котику в нем неудобно.

Если ваш кот начал игнорировать лоток, не ругайтесь на него, а обязательно выясните причину такого поведения.