Украина назвала условие для запуска "Северного потока-2"

Российско-немецкий газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу Украине. Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины, сообщает РБК-Украина.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это будет честная компенсация угроз.

"Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины", - сообщил своей странице в Twitter Кулеба.

Отметим, в России заявили, что морская часть первой нитки газопровода "Северный поток-2" технически завершена. Заполнение газом потока началось 11 июня.