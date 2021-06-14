Украина назвала условие для запуска "Северного потока-2"
Российско-немецкий газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу Украине. Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины, сообщает РБК-Украина.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это будет честная компенсация угроз.
"Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины", - сообщил своей странице в Twitter Кулеба.
Отметим, в России заявили, что морская часть первой нитки газопровода "Северный поток-2" технически завершена. Заполнение газом потока началось 11 июня.