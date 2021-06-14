Украинские порты ограничили работу из-за непогоды

Пресс-служба Администрации морских портов Украины заявила, что в портах Одессы, Николаева, Ольвии и Рени ввели ограничения по работе с зерновыми из-за дождя, сообщает Левый берег.

"По информации диспетчерской службы ГП "АМПУ", по состоянию на 08:00 14.06.21 порты работают без ограничений, за исключением: в портах Одесса, Николаев, Ольвия, Рени действуют ограничения по работе с зерновыми (дождь). Каналы устья "Бистре", ХМК, БДЛК - открыты", - сказано в сообщении.