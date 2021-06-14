"Слуги" до сих пор не сообщили, откуда взяли деньги на "всеукраинский опрос"
По состоянию на 14 июня финансовые отчеты за первый квартал 2021 года подали только 57 политических партий из 365, сообщает Зеркало недели.
В частности, 85% политсил за последний год фактически прекратили отчитываться перед Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции.
Например, "Слуга народа" пока не обнародовала отчет о финансировании так называемого
"всеукраинского опроса", которое по инициативе президента провели в день местных выборов 25 октября 2020 года.
В частности, в прошлом году представители СН заявили о том, что расходы на опрос покажут в финотчете партии. Однако в мае 2021 года соответствующую информацию "Слуга народа" не предоставила.
"Формальной причиной промедления являются изменения в Закон "О политических партиях в Украине", которые предоставили политическим партиям легальную возможность затягивать с подачей финансовых отчетов окончания в Украине карантина. Последний отчет, представленный партией "Слуга народа" касается периода второго квартала 2020 (апрель-июнь)", - пояснили в КИУ.
Похожая ситуация сложилась и с другими политсилами, которые в течение последнего года фактически не подавали свои финансовые отчеты. В частности, последний финотчет партии "Голос" датирован вторым кварталом 2020 года, ВО "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали последние отчеты за первый квартал прошлого года.
В то же время на рассмотрении парламента находится законопроект №4611, который предлагает изъять из закона положения об отсрочке для политпартий относительно представления ежеквартальных отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера на период карантина. Законопроект зарегистрировали в январе 2021 года, однако его все еще не рассмотрели на пленарном заседании.
"В прошлом году, в начале пандемии коронавируса, политические партии получили легальную возможность не отчитываться о своих расходах, что фактически является прямым ударом по идее государственного финансирования. В результате на сегодняшний, отчеты за 2021 год подали только 57 партий с 365 есть, 85% партий перестали отчитываться, пользуясь изменениями в законодательстве.
Однако, по оценке КИУ, сейчас не существует объективных причин для отсрочки подачи финансовой отчетности. Комитет избирателей Украины призывает Верховную Раду безотлагательно внести изменения в закон "О политических партиях в Украине" и вернуть нормы по отчетности политических партий", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.