Тимошенко примерила новый образ

В понедельник, 14 июня, украинские нардепы собрались на заседании Согласительного совета депутатских фракций Верховной Рады Украины. Перед рабочим процессом удалось заснять идущую в ВРУ Юлию Тимошенко, которая в очередной раз удивила сеть своим стилем и элегантностью, сообщает Телеграф.

Эксклюзивные снимки сделал фотокорреспондент Ян Доброносов.

В этот раз на Юлии Владимировне - в меру строгий и одновременно легкий и подчеркивающий ее фигуру белый костюм с золотыми пуговицами. Образ она дополнила жемчужными серьгами, очками и туфлями на высоком каблуке бежевого цвета.