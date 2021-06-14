Цены на сахар вырастут

В Украине в последние месяцы наблюдается достаточно стабильная ситуация со стоимостью сахара. Однако все может измениться уже в начале сезона различных закруток, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал аналитик Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" Назар Михайловин. По его словам, причиной подорожания ранее прежде всего были неблагоприятные погодные условия, которые наблюдались в 2020 году, а также уменьшение площадей посева свеклы, снижение их урожайности и уменьшения объемов поступления сахарного сырья на заводы.

Однако цены в последние месяцы составляют 21-21,70 грн/кг с НДС в зависимости от качества сахара.

"Предложение в полном объеме обеспечивает спрос. Кроме того, в Украине в текущем году импортировано 40 тыс. тонн сахара белого и 60 тыс. тонн сахара-сырца тростникового. До конца июня ожидается поступление еще 30 тыс. тонн сахара-сырца тростникового в пределах тарифной квоты" , – сказал специалист.

Михайловин добавил, что площади посевов сахарной свеклы стабильно сокращаются в течение последних 10 лет. Это очень негативно влияет на всю отрасль.

Ранее генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Роман Сластен заявил, что в Украине в ближайшее время не ожидается скачков цен на сахар. Стоимость одного килограмма удержится на уровне около 24,5 грн.

Ситуацию удалось стабилизировать за счет дополнительного импорта из Евросоюза.