Тариф на отопление в Украине может вырасти на 40%

Тариф на отопление в Украине в отопительном сезоне может вырасти на 15-40% в зависимости от города. Это может случиться из-за условий поставок газа теплокоммунэнерго со стороны "Нафтогаза, сообщает Обозреватель.

"Те условия, которые в договорах на поставку газа предложила газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" производителям тепла, углубят отраслевый кризис в теплокоммунэнерго и поставят под угрозу отопительный сезон 2021/2022 годов" , – об этом сообщили представители межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго".

В ассоциации отмечают, что вопреки договоренностям с президентом и правительством, "Нафтогаз Трейдинг" в новых договорах на закупку газа применяет в отношении предприятий нерыночные требования.

В частности, требует авансовые платежи за газ, квотирование объемов потребления, безакцептное списание средств со счетов предприятий в случае возникновения задолженности за потребленный газ, высокие штрафные санкции и расторжение собственного газового контракта при условии заключения договора поставки с другой компанией.

"Самое дискриминационное требование и проявление сознательного давления на ТКЭ – ежемесячные авансовые платежи за газ. Согласно действующему законодательству, население как основной потребитель услуг централизованного теплоснабжения рассчитывается за потребленные услуги на условиях последующей оплаты" , – сообщили в "Укртеплокоммунэнерго".

Представители ассоциации отметили, что сейчас долг населения за тепло и горячую воду превышает 25,5 млрд грн.