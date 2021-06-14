7 звездных пар, которые развелись после долгих лет вместе
Разводы звезд практически никогда не проходят втайне. О распаде такой знаменитой пары пишут СМИ, это обсуждают в открытую их коллеги, а поклонники и вовсе прибывают в шоке долгое время, сообщает Обозреватель.
Тем трагичнее становится звездный развод после 10, 15, а то и 25 лет брака. Какие самые громкие разрывы украинских и зарубежных селебрити, которые прожили со своими половинками почти четверть века?
- Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер – вместе были 25 лет
Эта пара успела в браке родить и вырастить четырех детей. Их семья казалась образцовой для богатых и знаменитых соседей и для поклонников. Но это была лишь внешняя картинка. За спиной у Марии Арнольд вступал в интимную связь с горничной. Девушка даже успела подарить Шварценеггеру внебрачного сына.
Когда все вскрылось, Шрайвер ничего не оставалось, как подать на развод. Звезда "Терминатора" публично заявлял о том, что жалеет обо всем случившемся и тянул с бракоразводным процессом, поэтому их развод затянулся на целых 7 лет.
- Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева – вместе были 20 лет
Вакарчук и Фонарева познакомились еще в 90-х годах, когда группа "Океан Эльзы" только начала зарабатывать себе имя в украинском шоу-бизнесе. Ляля стала имиджмейкером группы, а позже и личной музой Вакарчука. Он посвящал ей песни и даже попросил сняться в клипе на песню "Холодно".
Вместе пара прожила почти 20 лет, но общих детей не завела. Артист воспитывал дочь Ляли от первого брака с львовянином Владимиром Тарасюком Диану.
- Дзидзьо и Славия – вместе были 20 лет
Украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома) также объявил о разводе со своей женой в 2021 году. Певица Славия (Ярослава Притула) встретила будущего исполнителя в студенческие годы. Их союз продержался 20 лет, однако проблемы начались давно. По словам Дзидзьо, до карантина он уходил от выяснения отношений в работу, но теперь понял, что так дальше нельзя.
Мы встретились детьми и ничего не понимали. У меня родителей не было, у нее родители развелись. Просто дети не знали, что нужно говорить, когда тебя что-то не устраивает, что можно было себе позволять, чего нельзя. Нужно было повзрослеть и дать друг другу волю, и поблагодарить.
- Моника Белуччи и Венсан Кассель – вместе были 17 лет
Известная актриса с итальянскими корнями Моника Белуччи и француз Венсан Кассель познакомились на съемках фильма "Квартира" в далеком 1996 году. Уже через три года они сыграли свадьбу и родили двоих прекрасных девочек – Леони (ей сейчас 11 лет) и Деву (16).
Трещину звездный брак дал в середине 2010-х – после неоднократных попыток спасти отношения актеры все-таки решили расстаться. Сейчас Беллуччи наслаждается своей свободой, а Кассель воспитывает малышку Амазони от брака с юной моделью Тиной Кунаки.
- Деми Мур и Брюс Уиллис – вместе были 13 лет
Эти актеры тоже познакомились на съемках фильма. Их судьбоносная встреча произошла еще в конце 80-х. Деми Мур и Брюс Уиллис стали одной из самых известных звездных пар Голливуда 90-х, однако даже рождение троих детей не повлияло на решение расторгнуть брак.
По официальным данным, их брак распался из-за "непримиримых противоречий", а на самом деле – Брюс изменял жене. При этом, до сих пор многие фанаты продолжают надеяться на то, что Деми и Брюс еще когда-нибудь сойдутся.
- Позитив и Анна Андрийчук – вместе были 13 лет
В 2013 году Позитив из группы "Время и Стекло" женился на Анне Андрийчук, отношения с которой начались задолго до брака – когда им было всего по 15 лет, в 2006 году. В 2021 году стало известно, что они решили расстаться. Бывшая коллега Позитива, Надя Дорофеева, призналась, что пара долго вынашивала решение разойтись. Это было очень сложно для обоих, поскольку они выросли вместе.
- Ирина Билык и Аслан Ахмадов – вместе были 10 лет
Неприятным сюрпризом для украинцев стал развод певицы Ирины Билык с Асланом Ахмадовым, россиянином из Азербайджана. Они познакомились в 2011 году и в браке завели общего сына Табриза, которого в 2015 году родила суррогатная мать. Интересно, что несмотря на узаконенные отношения, селебрити жили в разных странах. Причиной разрыва стал локлаун и то, что самолеты не летали из-за пандемии.
Инициатором развода была я. А что еще делать? Аслан не приезжал к нам с Табризом уже год. Хотя я его и он меня любит…